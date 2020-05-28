شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
وكتب السفير كولين كروكس على تويتر "أغلقت السفارة البريطانية في بيونجيانج مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".
وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن القرار اتُخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".
وجاء في البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.
وقال موقع إن.كيه نيوز الذي يقع مقره في سول ويتابع الوضع في كوريا الشمالية في نبأ منقول عن مصادر لم يسمها إن الدبلوماسيين عبروا الحدود إلى الصين برا، إذ أن حركة الطيران ما زالت معلقة.
ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات تقريبا عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.
وفي مارس، سحبت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا دبلوماسييها من كوريا الشمالية وأغلقت بعثاتها هناك.
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