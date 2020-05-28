شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تفتح دور العبادة في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أن دور العبادة ستفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم، حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا.

وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب أفريقيا وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد فرضت قيودًا في أواخر شهر مارس لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفًا و615 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 481.

وسوف تنتقل جنوب أفريقيا ابتداء من شهر يونيو القادم إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.