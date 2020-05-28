شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وزارة العدل تحقق في وفاة "رجل أسود" أثناء احتجازه والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الأربعاء "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأسوية في منيابوليس".
وأضاف "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".
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