شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رحيم يطالب بتطوير الطرق المتهالكة والمزلقانات بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، بخطة لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة فى محافظة البحيرة عموما، ودائرته بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة إدراج الطرق التى تحتاج للتطوير من رصف أو توسعة أو غيره، فى خطة العام المالى الجديد 2020/2021، وتوفير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وقال "رحيم"، ل"الخليج 365"، أن هناك بعض الطرق خاصة فى القرى تحتاج إلى الرصف لتسهيل حركة المواطنين لقضاء حوائجهم ومصالحهم، وعدم تعطيل حركة المرور، مطالبا الوحدات المحلية بالقيام بدورها وعدم ترك الطرق متهالكة بدون تطويرها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تأهيل وتطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلى أن الطرق المتهالكة تتسبب فى زيادة معدل الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، مما يؤكد على ضرورة تطويرها وتطبيق مواصفات الأمان والسلامة لحماية المواطنين.

كما شدد النائب أشرف رحيم، على ضرورة تطوير مزلقانات السكة الحديد لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وعدم تعطيل حركة المرور، داعيا إلى حصر الطرق المتهالكة والمزلقانات التى تحتاح للتطوير.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أوصت فى وقت سابق بحصر الطرق المتهالكة التى تحتاج إلى الرصف والتأهيل والتطوير فى كافة المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ووضع خطة زمنية لتأهيلها وتطويرها، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.