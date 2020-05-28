صحة كفر الشيخ تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، إصابة 12 حالة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، ما يعد أعلى عدد سجلته الصحة بالمحافظة منذ تفشي فيروس كورونا، عدا حالة واحدة سوف يجرى سحب عينة أخرى منه بعد 24 ساعة لتحليها للتأكد من إيجابية الحالة.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأربعاء، أن الإصابات الـ 12 بينهم 8 حالات بمركز ومدينة كفر الشيخ، وحالتين بقرية أبورية التابعة لمركز الرياض، وحالة واحدة بمركز سيدي سالم، وحالة واحدة بمركز قلين، والحالة الأخيرة سوف يجرى سحب عينة منها مرة أخرى بعد 24 ساعة لتحليها للتأكد من إيجابية الحالة.

وقال المصدر الطبي، إنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا، وجارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لأستكمال علاجهم هناك.