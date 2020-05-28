بدء تكوين فريق تطوعي من الشباب بمحافظة الغربية ضمن خطة التمكين

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
أعلن محافظ الغربية طارق رحمي، عن بدء تكوين فريق من شباب محافظة الغربية من سن 16 الى 35 عام، والراغبين في ممارسة العمل التطوعي، وذلك في اطار خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 القائمة علي تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .
وأوضح محافظ الغربية، أن مهام الفريق تشمل إستثمار الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والطاقات الفكرية والعقلية لتحقيق نقله نوعية في كافة القطاعات بالمحافظة، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم علميا و عمليا على مواجهة الأزمات و تنظيم الفاعليات وصنع القرار، والتواصل مع الشباب ذوي الجهود والأفكار المتميزة في تقديم خدماتهم التطوعية للمحافظة وأبنائها.
وأضاف المحافظ، أن مهام الفربق تتضمن أيضاً تقديم المقترحات الشبابية لصانعي القرار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتعظيم دور المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية وفي مختلف القضايا التي تهم المواطن، وغرس قيم إنكار الذات والعطاء في الشباب.
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