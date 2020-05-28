ممثلو شركات الحافلات الكولومبية يتظاهرون ضد قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

تظاهر ممثلو شركات نقل بالحافلات بين البلديات في جميع أنحاء كولومبيا الأربعاء ضد القيود المفروضة من جانب الحكومة بسبب فيروس كورونا، وأشاروا إلى أن التوقف الذي دام شهرين كان مكلفا بشكل لا يصدق.

وكانت حكومة الرئيس إيفان دوكي قد منعت النقل بالحافلات بين المدن وكذلك الرحلات الداخلية والدولية حتى نهاية يونيو على أقل تقدير.

وتطالب الشركات الحكومة بالسماح لها باستئناف عملياتها في أول يونيو، حيث من المقرر أن تتم إعادة فتح قطاعات اقتصادية أخرى كذلك.

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ونقلت صحيفة "إل تيمبو" عن ممثلي الشركات أن ذلك التوقف تسبب في خسائر لشركات الحافلات بقيمة 1.7 مليون دولار يوميا، مما يؤثر على مليون أسرة تعتمد على ذلك القطاع.

وسجلت البلاد أكثر من 23 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و776 وفاة.

وتخضع كولومبيا لحجر صحي في عموم البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.