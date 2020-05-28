حملة بحي ثان المحلة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شن حي ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حملة ليلية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بتواجد حسام الصباحي، مدير قسم الإشغالات، وسعد نصر، رقابة ومتابعة مجلس المدينة، وقوات من شرطة المرافق بالمحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن غلق ثلاث محلات متنوعة الأنشطة، وتحرير سبعة محاضر إشغالات وإزالات على كورنيش بحر شبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحى.