مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ذروة جائحة فيروس كورونا في مصر بعد أسبوعين، وطالب بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقي بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كما طالب بوجود مستشفى عزل في جامعة طنطا.

وأشاد عوض بدور جامعة طنطا وتقديمها عددًا وافرًا من الأبحاث في مجال العلاج، والتشخيص لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا "المستجدات عن الكورونا في مصر"، الذي يناقش أحدث الأبحاث العلمية في العالم لمواجهة فيروس كورونا.​