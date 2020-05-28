توجيهات باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

السعودية - ليندا سليم شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.

وذكر أن الرئاسة العامة تعمل وفق توجيهات القيادة الكريمة فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها .

وأضاف الرئيس العام أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء .

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء في تنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية.

وتضمن توجيهاته الالتزام بالعودة التدريجية وفق البروتوكولات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم .

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل ضمن الخطط الاحترازية التي وضعتها للحد من انتشار فايروس

ودعا الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لما فيه خير....

من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء .وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء في تنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية.وتضمن توجيهاته الالتزام بالعودة التدريجية وفق البروتوكولات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم .يذكر أن الرئاسة العامة تعمل ضمن الخطط الاحترازية التي وضعتها للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وذلك في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادةودعا الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لما فيه خير....

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.