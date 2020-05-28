بالفيديو.. ظريف ينام في أولى جلسات برلمان إيران الجديد

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وتداول ناشطون إيرانيون مقطعاً يظهر فيه ظريف نائماً، خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الرسمي، ما أثار ردود فعل كثيرة من الإيرانيين تجاه وزير خارجيتهم.
وكتب الناشط الإيراني ”حجت فقيه“ في حسابه على ”تويتر“: ”نوم عميق لظريف خلال كلمة الرئيس حسن روحاني في حفل افتتاح البرلمان الحادي عشر“.
وعقد البرلمان الإيراني في دورته الحادية عشرة جلسته الأولى، صباح اليوم، دون أن يتمكن من اختيار رئيس له ونائبيه، فيما أعلن الرئيس الأكبر سنا للبرلمان رضا تقوي، عن حسم هذا الموضوع في جلسة تعقد يوم غد الخميس.
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