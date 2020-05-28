أثار وثائقي بثته قناة فرنسية حول “الحراك” غضب الجارة الشرقية الجزائر، تحول إلى أزمة دبلوماسية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر استدعت سفيرها لدى باريس، على خلفية بث وثائقي حول “الحراك”.
والوثائقي بثت قناة “فرانس 5” وثائقيا تحت عنوان “الجزائر حبيبتي”، لمخرجه ومنتجه الصحافي الفرنسي جزائري الأصل مصطفى كسوس.
ويتناول الوثائقي الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير 2019، وأطاح بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ملخصه، يقدم الوثائقي، في 72 دقيقة، شهادات لشباب جزائري حول الحراك والديمقراطية والحرية وأحلامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تستدعي سفيرها في باريس بسبب وثائقي فرنسي عن “الحراك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.