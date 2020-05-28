بتعاون مع الأمم المتحدة.. دروس عن بعد للأشخاص في وضعية إعاقة

استجابت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، لدعوات إطلاق دروس تعليمية عن بعد، للأشخاص في وضعية إعاقة، بعدما توقفت المراكز المحصصة لهم عن ايتقبالهم منذ شهر مارس بسبب الجائحة.

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، أنها إيمانا منها بحق الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة كباقي المواطنين والمواطنات من خدمات تربوية وتأهيلية تستجيب لحاجاتهم الخاصة، في هذه الظرفية الدقيقة، فقد شرعت في بث سلسلة دروس تعليمية ووصلات تربوية تهم الأشخاص في وضعية إعاقة على منصة وضعتها خصيصا لهذه الفئة.

وتروم هذه المبادرة، المساهمة في دعم مجهود التعبئة، من خلال إتاحة متابعة مجموعة من الموارد التربوية من كبسولات وفيديوهات، بلغة ميسرة ومترجمة للغة الإشارة موجهة خصيصا لهذه الفئة، ينشط فقراتها خبراء مغاربة.

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وتتضمن هذه الدروس، سلسلة حلقات للدعم التربوي والنفسي والتأهيل الوظيفي، تهم بالأساس إرشادات للترويض الطبي موجهة للأشخاص ذوي الشلل الدماغي، وحصص تربوية لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية من اكتساب المهارات والقدرات الأساسية للتعلم، إلى جانب حصص تعليمية للقراءة والكتابة والحساب.

كما تتضمن الدروس سلسلة كبسولات تأهيلية للأسر في كيفية المعالجة السلوكية للأشخاص ذوي التوحد، وأخرى تقدم الإرشاد النفسي، وأخرى تعالج الجوانب النفسية الحركية للشخص في وضعية إعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروس، هي نتيجة تعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.