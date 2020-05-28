بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.. محامي رفيق بوبكر: نادم على ما اقترفه ويعد الجميع بعدم تكراره -فيديو

قال محامي الفنان رفيق بوبكر، إن الأخير معترف بذنبه، ونادم عليه بشدة، ناقلا اعتذاره للمغاربة عما بدر منه من إساءة للدين الاسلامي في الفيديو المسرب الذي خلق الجدل وحرك متابعته.

وأضاف المحامي في تصريحه، لحظات بعد قرار متابعة بوبكر في حالة سراح، إن الممثل المغربي يواعد الجميع بعدم تكرار ما فعله.

وتم إخلاء سبيل الفنان رفيق بوبكر، بعد تقديمه اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العامة، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم، فيما تقررت متابعته بتهمتي الإساءة للدين الإسلامي، وخرق الحجر الصحي.

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وخلق رفيق بوبكر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطعزفيديو يظهر فيه تحت تأثير الكحول، ويوجه إهانات للصلاة والمساجد.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي رفيق بوبكر، كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال.