اجتماع عاصف لقيادة الاتحاد وتدخلات تحرج بن عبد القادر ولشكر

اجتماع عاصف عرفه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي استمر على مدى حوالي أربع ساعات اليوم الأربعاء، 27 ماي.

وعلم “اليوم24” أن العديد من التدخلات عبرت عن القلق من مشروع القانون 22.20، المثير للجدل، ودعت الوزير بن عبد القادر لتقديم توضيحات بشأنه، وتحمل مسؤوليته في الاحراج الذي سببه للحزب.

كما عبر بعض المتدخلين عن تحفظهم على مقترح ادريس لشكر بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال مصدر من الحزب إن لشكر “يرغب في الدخول للحكومة بأي ثمن ولهذا يقترح حكومة وحدة وطنية”، ولكن قيادات من الحزب دعته إلى الكف عن التعبير عن مواقف بدون العودة للمكتب السياسي، ومنها إصداره وثيقة حول كورونا وتحضيراته للمؤتمر الحادي عشر للحزب.

ولم يتمكن المكتب السياسي من استكمال جميع التدخلات المسجلة فقرر مواصلة اللقاء الخميس، حيث من المقرر أن يتدخل بن عبد القادر لتقديم توضيحات. واكتفى بلاغ صادر عن المكتب السياسي بالإشارة إلى الوضعية الصحية لعبد الرحمان اليوسفي ومحمد الحلوي.