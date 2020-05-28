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العثور على حطام طائرة عسكرية كندية ورفات طاقمها الستة

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تمكن فريق بحث مشترك من البحرية الأمريكية والقوات المسلحة الكندية من تحديد موقع حطام مروحية عسكرية كندية ورفات أفراد طاقمها في قاع البحر الأيوني، حسبما أفاد مسؤولون بوزارة الدفاع في أوتاوا الأربعاء.

وكانت المروحية (سي إتش - 148 سايكلون) التي نُشرت على متن الفرقاطة الكندية (إتش إم سي إس فريديريكشن) تحطمت بشكل مفاجئ في البحر الأيوني في 29 أبريل ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الستة.

وتحطمت المروحية أثناء مشاركتها في عملية تدريب، وقال مسؤولون إن فريق البحث المشترك أبحر على متن السفينة "إي دي تي هيركليز" التي ترفع العلم القبرصي، واستخدم آلة غطس غير مأهولة تابعة للبحرية الأمريكية، وغاصت على عمق 3143 متر وسرعان ما عثرت على قطعة كبيرة من جسم الطائرة.

وأضاف المسؤولون أنه تم العثور على رفات بشرية "بالقرب من الحطام".

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