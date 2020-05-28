شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتخطى 25 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 25598 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا. وأشارت بلومبرج إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

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