شكرا لقرائتكم خبر عن باباجان: تركيا يسودها الخوف.. وأردوغان دمر الدولة والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب رئيس الوزراء السابق في حزب العدالة والتنمية علي باباجان، والذي أسس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) المعارض إن مؤسسات الدولة التركية تتآكل في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وأن تركيا يسودها الخوف في ظل حكم الرئيس أردوغان، وأكد أن ذلك أدى إلى حدوث مشاكل عميقة في اقتصاد البلاد، والتي تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا

وأضاف في مقابلة تليفزيونية إنه من المستحيل حل مشاكل حزب العدالة والتنمية الذي تآكلت هياكله ومؤسساته الداخلية أيضًا.

وتعهّد باباجان بإطلاق سراح المعارضين المسجونين كأول مهمة سينفذها إذا فاز حزبه بالسلطة. وقال إن هناك جوًا من الخوف يسود تركيا. وقال إن مكافحة القيود المفروضة على الحرية هي موضوع يمكن أن يوحّد الفصائل السياسية المتنوعة في البلاد في معارضة أردوغان.

وقال باباجان خلال مقابلة مع الصحافي، كونيت أوزدمير، إن إطلاق سراح الصحافيين المنتقدين وغيرهم ممن وُصفوا بأنهم مجرمون أمر يتعلق بالإرادة السياسية ويمكن تحقيقه بمنتهى السهولة.

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وقال باباجان إنه تم تحذيره من قبل أصدقاء له من تشكيل حزب لمعارضة الرئيس وقالوا له إنه سيواجه «سلطة دولة هائلة» تسيطر أيضًا على القضاء.

لكنه قال إنه لم يكن يريد الوقوف هكذا دون فعل أي شيء «بينما تمر البلاد بمثل هذه الحالة»، قائلًا إن توطيد السلطة في الرئاسة زاد من حدة المشاكل السياسية في تركيا.

حيث قام النظام الجديد بتسليم العديد من سلطات البرلمان إلى الرئاسة، وألغى منصب رئيس الوزراء، وحوّل منصب الرئيس إلى أقوى منصب في البلاد.