اتهام أمريكي بدعم "داعش" والتخطيط لهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة عن اتهام رجل في ولاية فلوريدا بمحاولة توفير دعم مادي لتنظيم داعش، لافتة إلى أنه يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم.
واعتقل الرجل، ويدعى محمد ممتاز الأزهري (23 عاما)، من مدينة تامبا بولاية فلوريدا في 24 مايو/أيار عندما حصل على أسلحة وخطط لاستخدامها في هجوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت السلطات إن الأزهري بحث في عدة مناطق عن هجوم محتمل بإطلاق نار، بما في ذلك متنزه هانيمون آيلاند.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام أن المشتبه به كان قد اتُهم سابقا في السعودية بمحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية في سوريا.
وفي حال إدانته، يواجه الأزهري حكما بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.
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