شكرا لقرائتكم البنتاغون: الشراكة السعودية الأميركية الدفاعية طويلة الأمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البنتاغون، ليل الأربعاء إلى الخميس، إن الشراكة السعودية الأميركية الدفاعية طويلة الأمد، مؤكدا على التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بالمنطقة، وأن الولايات المتحدة قادرة على معالجة أي حالات طارئة تتعلق بتهديدات إيران.

وذكر البنتاغون أن أميركا تعمل مع السعودية على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمي.