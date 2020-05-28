أمريكا تهدد إيران: إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.
وأضاف هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
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