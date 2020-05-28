ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس، لقاء كان مقررا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصريح، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وجاء هذا الإلغاء، على خلفية تصريحات أدلت بها الوزيرة عن الليكود ميري ريغيف، التي وصفت غانتسبأنه لا يصلح لأن يكون رئيسا للوزراء.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة على انطلاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة المبنية على شراكة بين الليكود وأزرق أبيض.
واشترط غانتس تقديم الاعتذار له كي يعود لللقاء نتنياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصف وزيرة من الليكود له بأنه لا يصلح لرئاسة الوزارة.. غانتس يقاطع نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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