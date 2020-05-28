بلا وفيات .. 36 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16793 شخصا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ولم تسجل إسرائيل وفيات جديدة جراء كورونا يوم الأربعاء، وبقتحصيلة الوفيات 281 حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي انخفض إلى 1942 مصابا حتى مساء الأربعاء، بينهم41 مصابا بحالة خطيرة و38 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14750.
يذكر أن إسرائيل رفعت يوم الأربعاء آخر القيود المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تمت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، مبقية على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
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