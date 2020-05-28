أعلن البنك المركزي الفنزويلي عن توصله إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على شراء الأغذية والأدوية، مقابل الذهب الموجود على حسابات كاراكاس في بنك إنجلترا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكد محافظ البنك المركزي الفنزويلي كاليستو أورتيغا يوم الأربعاء، أن البرنامج الأممي سيحصل على الأرصدة بشكل مباشر، لتمويل مشتريات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
وكانت الحكومة الفنزويلية قد رفعت دعوى قضائية ضدبريطانيا، مطالبة بتسليمها جزء من الـ31 طنا من ذهبها الموجود في بنك إنجلترا، لكن القضية لم تحسم بعد.
وجدير بالذكر أن بريطانيا لا تعتبر الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته سلطة شرعية في فنزويلا، وتتهمه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تتفق مع الأمم المتحدة على برنامج للغذاء مقابل الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.