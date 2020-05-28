وزير الدفاع التونسى يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع فى ليبيا

بحث وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى، خلال اتصال هاتفى مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بايلى، وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الراهن، ولا سيما في ليبيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع التونسي أكد خلال المحادثات ثوابت السياسة التونسية القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورةإيجاد حلّ سياسي ليبي _ ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه.
وأضافت أنه تم خلال المحادثات بحث سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي _ الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتصلة بتدريب الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.
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