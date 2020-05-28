دبي تحدد شروط رفع قيود العزل الذاتي عن المتعافين من كورونا

أصدرت هيئة الصحة في دبي بيانا للمنشآت الصحية الخاصة، يضبط رفع قيود الحجر عن المتعافين من كورونا الخاضعين للعلاج في المنشآت الفندقية والسكنية، تماشيا مع المعايير العالمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الهيئة، أنه "يجب بالنسبة لحالات المصابين بكورونا، والمصنفين كحالات دون أعراض أو ذوي الأعراض البسيطة والذين أدخلوا العزل الصحي، ضرورة الالتزام بإخراج هذه الحالات بالاعتماد على الأعراض

المرضية وتحديد الفترة الزمنية للشفاء، في حالة استيفاء الشروط المطلوبة".

وأشارت إلى أن "الشروط تتضمن إتمام 14 يوما في العزل الصحي، على أن يتم احتساب الأيام منذ اليوم الأول لأخذ المسحة الطبية التأكيدية للإصابة بالفيروس، أو منذ اليوم الأول لظهور الأعراض".

Advertisements

وأضافت: "تتضمن تحسن الأعراض، وخلو المريض من

أي أعراض للحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية ودون أدوية خافضة للحرارة قبل إخراج المريض".

ونوهت، إلى أن "القرار لا يشمل المهنيين الصحيين المصابين بالمرض، حيث يتوجب القيام بالفحص المخبري لتفاعل البلمرة المتسلسل (كوفيد بي سي آر) قبل إخراجهم من العزل، والتأكد من حصولهم على نتيجتين سلبيتين متتاليتين بفارق 24 ساعة على الأقل".

وطالبت الهيئة جميع المنشآت الصحية بضرورة الالتزام والتقيد التام بالتحديث الفوري لحالة مرضى كورونا وسجلاتهم الصحية، بما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.