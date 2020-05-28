كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. تجاوز حصيلة الوفيات لـ 100 ألف حالة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الـ 100 ألف حالة، وذلك مع انخفاض متوسط العدد اليومى لحالات الوفاة.

ويتوفى نحو 1400 مواطن أمريكى فى المتوسط اليومي خلال شهر مايو الجاري، كما تخطى العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا لـ 1.7 مليون حالة.