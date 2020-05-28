كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. "الصحة" تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16793 شخصا، لافتة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، وبقت حصيلة الوفيات 281 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي انخفض إلى 1942 مصابا، بينهم 41 مصابا بحالة خطيرة و38 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14750.

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت إسرائيل رفعت آخر القيود المتعلقة بفيروس كورونا؛ حيث تمت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، مبقية على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.