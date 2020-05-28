كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. "الصحة" تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16793 شخصا، لافتة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، وبقت حصيلة الوفيات 281 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي انخفض إلى 1942 مصابا، بينهم 41 مصابا بحالة خطيرة و38 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14750.
وفي وقت سابق من اليوم، رفعت إسرائيل رفعت آخر القيود المتعلقة بفيروس كورونا؛ حيث تمت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، مبقية على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.