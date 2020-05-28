كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب الطقس.. تأجيل إقلاع رحلة الفضاء الأمريكية التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "سبيس إكس" الخاصة المصنعة للصواريخ، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء إلى يوم السبت المقبل، وذلك قبل الموعد المقرر للإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وكان من المقرر أن تُرسل شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، رائدي فضاء أمريكيين إلى مدار في رحلة تنطلق من ولاية فلوريدا، لتكون أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، تنطلق من أراض أمريكية منذ 9 سنوات.

وكان من المخطط أن ينطلق الصاروخ "فالكون 9"، الذي تصنعه "سبيس إكس" من مركز كينيدي، إلى لفضاء في تمام الساعة "20:33 بتوقيت جرينتش" وعلى متنه الرائدان "هيرلي وبينكين"، في رحلة تستغرق 19 ساعة على متن كبسولة الفضاء "كرو دراغون" المصممة حديثاً إلى محطة الفضاء الدولية.

وخطط لإطلاق الصاروخ من نفس منصة الإطلاق، التي استُخدمت في آخر رحلة لمكوك فضائي تابعة لوكالة ناسا، وقادها هيرلي في عام 2011؛ حيث كان من المقرر أن يزور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا لمتابعة عملية الإطلاق بنفسهما.

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وفي خلال الـ 9 سنوات الماضية، كان رواد "ناسا" يضطرون للوصول إلى المدار في رحلات سفن الفضاء الروسية "سويوز".

ومن المتوقع أن يظل الرائدي هيرلي وبينكين، مرتبطان بعقد للانطلاق في رحلات مع سبيس إكس، بمحطة الفضاء لعدة أسابيع يقدمان خلالها العون للطاقم الذي يعاني نقصا في عدد الرواد بالمختبر، الذي يدور في الفضاء.

ولم تُطلق الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، وأسسها ماسك في عام 2002، من قبل رحلات مأهولة إلى مدار بالفضاء، واقتصرت رحلات الشركة، التي كانت تعرف باسم سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز على الشحن.

كما أجرت اختباراً ناجحاً للكبسولة "كرو دراغون"، دون رواد، خلال العام الماضي في أول مهمة مدارية لها إلى محطة الفضاء، لكن المركبة دُمرت في الشهر التالي خلال اختبار على الأرض بسبب عطل في صمام بنظام تعطيل الإطلاق أدى لوقوع انفجار.