كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء 4904 فحص طبي خلال الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن فيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مما أسفر عن تسجيل 327 حالة جديدة، وتعافي 214 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 5152 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 4525 بينها 4515 حالة مستقرة، وارتفاع عدد الحالات الخاضعة تحت العناية إلى 10 حالات، أما بشأن عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج فقد بلغت 29 حالة، وبلغت الوفيات 15 حالة بعد وفاة وافد، فيما بلغ مجموع الفحوصات الطبية 291127.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.