كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء 4904 فحص طبي خلال الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن فيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مما أسفر عن تسجيل 327 حالة جديدة، وتعافي 214 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 5152 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 4525 بينها 4515 حالة مستقرة، وارتفاع عدد الحالات الخاضعة تحت العناية إلى 10 حالات، أما بشأن عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج فقد بلغت 29 حالة، وبلغت الوفيات 15 حالة بعد وفاة وافد، فيما بلغ مجموع الفحوصات الطبية 291127.