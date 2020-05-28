شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العاصمة واشنطن تعلن عن رفع الحظر التدريجي يوم الجمعة المقبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:33 صباحًا, 28 مايو 2020 م
المناطق _ واشنطن
أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وريل باوسر بدء المرحلة الأولى من رفع الحظر وقرار البقاء في المنزل بعد غدٍ الجمعة، مؤكدةً استمرار حضر التجمعات في العاصمة الأمريكية لأكثر من عشرة أشخاص.
وأشارت باوسر إلى استمرار فتح بعض الأنشطة بشروط وبشكل تدريجي على مراحل، كمحلات بيع التجزئة وصوالين الحلاقة والجلسات الخارجية للمطاعم والحدائق والعيادات الخارجية.
يذكر أن عمدة العاصمة قد أعلنت في 14 مايو الجاري تمديد أمر البقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية إلى الثامن من يونيو القادم.
وجاء ذلك القرار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم بدء بعض الولايات الأمريكية إعادة فتح اقتصادها تدريجياً، إلا أنها ألغت هذا القرار بقرار جديد اليوم، وهو الفتح التدريجي بعد غد الجمعة.
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