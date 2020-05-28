الإمارات تعلن عن عودة العمل بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:25 صباحًا, 28 مايو 2020 م المناطق _ دبي أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار الذي عُمم على الجهات الاتحادية يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يُستثنون من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحدد القرار عدداً من الفئات التي تُستثنى عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها التي تشمل الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة .

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