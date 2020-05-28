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واشنطن: رفع الحظر التدريجي.. غدا

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أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وريل باوسر بدء المرحلة الأولى من رفع الحظر وقرار البقاء في المنزل غدا الجمعة، مؤكدةً استمرار حضر التجمعات في العاصمة الأمريكية لأكثر من عشرة أشخاص.

وأشارت باوسر إلى استمرار فتح بعض الأنشطة بشروط وبشكل تدريجي على مراحل، كمحال بيع التجزئة وصوالين الحلاقة والجلسات الخارجية للمطاعم والحدائق والعيادات الخارجية.

يذكر أن عمدة العاصمة قد أعلنت في 14 مايو الجاري تمديد أمر البقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية إلى الثامن من يونيو المقبل.

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