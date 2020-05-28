شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع يدعو «ترامب» لفرض عقوبات على الصين بشأن «الإيغور» والان نبدء بالتفاصيل
ووافق 323 نائبا على التشريع وعارضه نائب واحد. وما زال التصويت مستمرا. وفي ضوء موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بالفعل فإن موافقة مجلس النواب تعني إحالة مشروع القانون إلى البيت الأبيض.
وقال معاونون بالكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع ترامب على التشريع ليصبح قانونا.
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