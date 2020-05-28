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تشريع يدعو «ترامب» لفرض عقوبات على الصين بشأن «الإيغور»

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أيد مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، تشريعا يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقلية الإيغور المسلمة فيها.

ووافق 323 نائبا على التشريع وعارضه نائب واحد. وما زال التصويت مستمرا. وفي ضوء موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بالفعل فإن موافقة مجلس النواب تعني إحالة مشروع القانون إلى البيت الأبيض.

وقال معاونون بالكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع ترامب على التشريع ليصبح قانونا.

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