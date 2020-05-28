تظاهرات ضد الممارسات العنصرية للشرطة الأميركية

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مدينة منيابوليس الأميركية تشهد تظاهرات غاضبة واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد انفجار الشارع ردّاً على تعاملات الشرطة العنصرية مع الأفارقة الأميركيين
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