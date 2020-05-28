شكرا لقرائتكم تظاهرات ضد الممارسات العنصرية للشرطة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser مدينة منيابوليس الأميركية تشهد تظاهرات غاضبة واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد انفجار الشارع ردّاً على تعاملات الشرطة العنصرية مع الأفارقة الأميركيين

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