انتخابات أميركا.. ورقة لكورونا وأخرى للاقتصاد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser الاقتصاد والبطالة لطالما كانا من أبرز الملفات التي توجه الناخب الأميركي.. ورغم الركود والبطالة القياسية التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب أزمة كورونا - إلا أن المستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما يتوقع نموا اقتصاديا غير مسبوق.. تنبؤ أدهش السياسيين والاقتصاديين الأميركيين

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