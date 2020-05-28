شكرا لقرائتكم الكونغرس: قانون لمعاقبة مسؤولين صينيين انتهكوا حق أقلية مسلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بارتكاب انتهاكات بحقّ الأويغور في إقليم شينجيانغ ولا سيّما بسبب "اعتقالات جماعية" طالت أفرادا من هذه الأقلية المسلمة.

وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون الحقوق الإنسانية للأويغور"الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّه بالإجماع في منتصف أيار/مايو الجاري.

ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردّي العلاقات المتوتّرة بشدّة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.