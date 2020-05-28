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دول عربية تستأنف الأنشطة الاقتصادية والترفيهية

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بعد نحو شهرين من إعلان معظم دول العالم الإغلاق الصحي الكامل لمنع انتشار فيروس , بدأت بعض هذه الدول ومنها عدد من الدول العربية تخفيف الاجراءات الوقائية والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعة رغم استمرار تسجيل حالات إصابة بالفيروس .

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