شكرا لقرائتكم دول عربية تستأنف الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد نحو شهرين من إعلان معظم دول العالم الإغلاق الصحي الكامل لمنع انتشار فيروس كورونا , بدأت بعض هذه الدول ومنها عدد من الدول العربية تخفيف الاجراءات الوقائية والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعة رغم استمرار تسجيل حالات إصابة بالفيروس .

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