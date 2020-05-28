سلطات الصين تتهم كندا بمساعدة أميركا بمحاولاتها إسقاط "هواوي"

أكدت السفارة الصينية لدى كندا، أن حكومة أوتاوا تعمل على مساندة ​الولايات المتحدة​ في محاولاتها لإسقاط شركة "​هواوي​" والشركات الصينية ذات التقنية العالية، وذلك بعد قرار المحكمة رد طلب الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانزهو، مشيرة إلى أن القرار يمكن أن يزيد من تدهور العلاقات بين أوتاوا وبكين. وحاول محامو منغ إقناع المحكمة، بأن كندا يجب أن تسقط الاتهامات عن موكلتهم وتطلق سراحها، كون حكومة أوتاوا لم تفرض عقوبات على ​إيران​.

وألقي القبض على منغ ابنة مؤسس الشركة الملياردير رن تشنغ في كانون الأول 2018، بناء على مذكرة صادرة عن ​السلطات الأميركية​، حيث وجهت لها تهم بالاحتيال المصرفي لتضليل السلطات حول علاقة "هواوي" بشركة تعمل في إيران.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ الخميس الماضي، عن أسفه من أن بكين "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، عبر إصرارها على ربط توقيف كنديين على أراضيها باعتقال مسؤولة في شركة "هواوي" الصينية.