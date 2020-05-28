مستشفى بيروت: لدينا 60 مصابا بكورونا والإشتباه بـ16 حالة جديدة

أفاد التقرير اليومي ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ عن أن "عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة هي 249 فحصا، وعدد المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هم 60 مريضا".

وأكد البيان أن "عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من ​مستشفيات​ أخرى خلال الساعات ال24 المنصرمة هي 16 حالة، أما عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: فحالة واحدة".

ولفت البيان إلى أن "مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 192 حالة شفاء، وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى هي حالة واحدة".