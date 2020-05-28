أفاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن أن "عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة هي 249 فحصا، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هم 60 مريضا".
وأكد البيان أن "عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الساعات ال24 المنصرمة هي 16 حالة، أما عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: فحالة واحدة".
ولفت البيان إلى أن "مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 192 حالة شفاء، وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى هي حالة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت: لدينا 60 مصابا بكورونا والإشتباه بـ16 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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