تسجيل 19 حالة وفاة و910 حالة جديدة مصابة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 19 حالة وفاة و910 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بلغ 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين، مؤكدة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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