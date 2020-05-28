بنك فنزويلا المركزي يتفق مع الأمم المتحدة على برنامج للغذاء مقابل الذهب

أعلن ​البنك المركزي​ في ​فنزويلا​ عن توصله لاتفاق مع ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​، على شراء الأغذية والأدوية، مقابل ​الذهب​ الموجود على حسابات كاراكاس ببنك إنجلترا.

وأكد محافظ البنك المركزي الفنزويلي كاليستو أورتيغا، أن البرنامج الأممي سيحصل على الأرصدة بشكل مباشر، لتمويل مشتريات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد رفعت ​دعوى قضائية​ ضد ​بريطانيا​، مطالبة بتسليمها جزء من الـ31 طنا من ذهبها الموجود ببنك إنجلترا، لكن القضية لم تحسم بعد، بإشارة إلى أن بريطانيا تعتبر مادورو رئيسا غير شرعي.