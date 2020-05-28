وقفة احتجاجية ضد الغلاء امام منازل الشعار وحواط وميقاتي

أفادت معلومات صحفية عن أن مسيرةً انطلقت من ساحة النور في طرابلس ضمت عددا من الشبان والشابات و طافت في شوارع المدينة، حيث نفذوا وقفات إحتجاجية و على التوالي امام منازل كل من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ووزير الإتصالات طلال حواط ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.
تجدر الإشارة إلى أن المعتصمون رددوا هتافات إحتجاجية ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية.
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