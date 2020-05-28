وقفة احتجاجية ضد الغلاء امام منازل الشعار وحواط وميقاتي

أفادت معلومات ​صحفية​ عن أن مسيرةً انطلقت من ​ساحة النور​ في ​طرابلس​ ضمت عددا من الشبان والشابات و طافت في شوارع المدينة، حيث نفذوا وقفات إحتجاجية و على التوالي امام منازل كل من مفتي طرابلس والشمال الشيخ ​مالك الشعار​ ووزير الإتصالات ​طلال حواط​ ورئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​.

تجدر الإشارة إلى أن المعتصمون رددوا هتافات إحتجاجية ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية.