النشرة: اصابة مواطن في اشكال في بلدة لاسا

علمت "​الخليج 365​" بأنه تم الاعتداء على المواطن "ا. خ." بالضرب في ​بلدة لاسا​ في جبيل من قبل بعض الشبان.

وقد عمد "ا. خ." على تقديم شكوى في مخفر قرطبا وقد بوشرت التحقيقات بالقضية.