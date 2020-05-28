النشرة: اصابة مواطن في اشكال في بلدة لاسا

علمت "الخليج 365" بأنه تم الاعتداء على المواطن "ا. خ." بالضرب في بلدة لاسا في جبيل من قبل بعض الشبان.
وقد عمد "ا. خ." على تقديم شكوى في مخفر قرطبا وقد بوشرت التحقيقات بالقضية.
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