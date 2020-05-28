محتجون يقطعون ساحة النور بالسيارات احتجاجا على ارتفاع الاسعار

قطع عدد من ​المحتجين​ ساحة عبدالحميد كرامي "النور" بالسيارات والعوائق احتجاجا على ارتفاع اسعار مختلف السلع والغلاء الذي الفاحش لم يوفر حتى المواد الغذائية.

وردد المعتصمون هتافات منددة بفساد المسؤولين والتجار، مطالبين ​الحكومة​ باسترداد ​الأموال المنهوبة​ من ​الدولة​، وضبط سعر صرف ​الدولار​ ومراقبة الأسعار وحبس التجار الذين يستغلون ارتفاع الدولار ويسعرون البضائع بأضعاف ثمنها الحقيقي.

وأكد المحتجون انهم سيصعدون من احتجاجاتهم لأن الوضع المعيشي أصبح لا يطاق والناس عاجزة عن تأمين ابسط مقومات ​الحياة​ الكريمة.