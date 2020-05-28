الان بيفاني: وزارة المال قدمت ارقام سلسلة الرتب والرواتب بدقة عالية

اشار مدير عام ​وزارة المال​ الان بيفاني الى ان مكنة الافتراء صارت منذ عامين حين دعوت الى تدقيق على كل الصفقات، وشخصيا لم اخرج اي مال من ​لبنان​، وزوجتي تملك شركة منذ 20 سنة. اضاف "انا ارفع ​السرية المصرفية​ عني وعن كل ممتلكاتي وحساباتي".

واوضح بيفاني في حديث تلفزيوني، بأنه بالوقائع في موضوع ​سلسلة الرتب والرواتب​ كانت التقديرات دقيقة جدا في وزارة المال على صعيد العسكر والاساتذة، وهو امر رائع لمدير الصرفيات، وما حصل خلال ​جلسة مجلس النواب​ قبيل الانتخابات هو الذي خرب القانون، وقد تم رفع التقاعد واعطيت درجات اضافية وتم توظيف اضافي، وسمح للتسريح المبكر. واكد ان الازمة بالقرارات الشعبوية وليس بتحميل الادارة المسؤولية.