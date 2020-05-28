الان بيفاني: وزارة المال قدمت ارقام سلسلة الرتب والرواتب بدقة عالية

اشار مدير عام وزارة المال الان بيفاني الى ان مكنة الافتراء صارت منذ عامين حين دعوت الى تدقيق على كل الصفقات، وشخصيا لم اخرج اي مال من لبنان، وزوجتي تملك شركة منذ 20 سنة. اضاف "انا ارفع السرية المصرفية عني وعن كل ممتلكاتي وحساباتي".
واوضح بيفاني في حديث تلفزيوني، بأنه بالوقائع في موضوع سلسلة الرتب والرواتب كانت التقديرات دقيقة جدا في وزارة المال على صعيد العسكر والاساتذة، وهو امر رائع لمدير الصرفيات، وما حصل خلال جلسة مجلس النواب قبيل الانتخابات هو الذي خرب القانون، وقد تم رفع التقاعد واعطيت درجات اضافية وتم توظيف اضافي، وسمح للتسريح المبكر. واكد ان الازمة بالقرارات الشعبوية وليس بتحميل الادارة المسؤولية.
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