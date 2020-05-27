اجتماع عاصف عرفه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي استمر على مدى حوالي أربع ساعات اليوم الأربعاء، 27 ماي.
وعلم “اليوم24” أن العديد من التدخلات عبرت عن القلق من مشروع القانون 22.20، المثير للجدل، ودعت الوزير بن عبد القادر لتقديم توضيحات بشأنه، وتحمل مسؤوليته في الاحراج الذي سببه للحزب.
كما عبر بعض المتدخلين عن تحفظهم على مقترح ادريس لشكر بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال مصدر من الحزب إن لشكر “يرغب في الدخول للحكومة بأي ثمن ولهذا يقترح حكومة وحدة وطنية”، ولكن قيادات من الحزب دعته إلى الكف عن التعبير عن مواقف بدون العودة للمكتب السياسي، ومنها إصداره وثيقة حول كورونا وتحضيراته للمؤتمر الحادي عشر للحزب.
ولم يتمكن المكتب السياسي من استكمال جميع التدخلات المسجلة فقرر مواصلة اللقاء الخميس، حيث من المقرر أن يتدخل بن عبد القادر لتقديم توضيحات. واكتفى بلاغ صادر عن المكتب السياسي بالإشارة إلى الوضعية الصحية لعبد الرحمان اليوسفي ومحمد الحلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عاصف لقيادة الاتحاد وتدخلات تحرج بن عبد القادر ولشكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.