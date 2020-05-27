رفيق بوبكر بعد إطلاق سراحه: أنا مؤمن بالعقيدة والممارسة.. وأعتذر من كل من أسأت له -فيديو

كشف الفنان رفيق بوبكر، تفاصيل الفيديو الذي تسبب في متابعته قضائيا، وقدم بسبب اليوم الأربعاء، أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح.

وقال رفيق في تصريح عقب الإفراج عنه عشية اليوم الأربعاء، إن الفيديو صور أثناء جلسة مع أصدقائه في جو خاص، ولم يفكر فيما يقوله حينها، موجها اعتذاره للأئمة الذي أهانهم، وكل من أساء له.

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وتم إخلاء سبيل الفنان رفيق بوبكر، بعد تقديمه، اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة، وذلك مقابل كفالة مالية، فيما تقررت متابعته بتهمتي الإساءة للدين الإسلامي، وخرق الحجر الصحي.

وخلق رفيق بوبكر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطعزفيديو يظهر فيه تحت تأثير الكحول، ويوجه إهانات للصلاة والمساجد.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي رفيق بوبكر، كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.