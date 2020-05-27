بعد طول انتظار.. الاتحاد الاشتراكي يعقد اجتماع مكتبه السياسي

بعد طول انتظار، ‬المكتب السياسي‮ ‬لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مكتبه السياسي.

وأصدر المكتب، الذي رأسه ادريس لشكر، بلاغا قال فيه أنه تم استعراض ‬الوضع الراهن في‮ ‬البلاد وآفاق العمل في‮ ‬السياق الوطني‮ ‬المعروف بالظرفية التي‮ ‬خلقتها جائحة كوفيد‮‬19، خلال هذا الاجتماع.

وأوضح المصدر ذاته، أن لشكر، تقدم ‬في‮ ‬بداية الاجتماع‮ ‬بتقرير عن الوضعية الصحية لعبد الرحمان اليوسفي،‮ ‬الذي‮ ‬كان تحت الرعاية الطبية في‮ ‬الآونة الاخيرة،‮ ‬ووضعية محمد الحلوي.

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وتدارس الاجتماع،‮ ‬بعد ذلك،‮ ‬تقرير‮ ‬الكاتب الاول،‮ ‬الذي‮ ‬ركز على‮ ‬الوضع الذي‮ ‬تعيشه البلاد،‮ ‬ويشغل بال المغاربة، ‬وكذا‮ ‬الآفاق المترتبة عن آثار الجائحة،‮ ‬على مستوى الجماعات والأفراد،‮ ‬وما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية من تفاعلات ومناقشات مؤسساتية متعددة‮.‬

‬الاتحاد الذي كان قد توقف انعقاد اجتماعات مكتبه السياسي لمدة، أعلن اليوم عن قرار عقد لقاء آخر،‮ ‬يوم‮ ‬الخميس‮ ‬28‮ ‬ماي‮ ‬،‮ ‬ابتداء من الساعة الـ11صباحا‮.‬

يشار إلى أن عددا من أعضاء المكتب السياسي، كانوا قد طالبوا بانعقاد اجتماع عاجل له، خلال أزمة قانون “التكميم” الذي كان قد قدمه الوزير باسم الحزب، محمد بن عبد القادر، إلا أن لشكر لم يستجد آنذاك للدعوات، ما فكر الجدل داخل الحزب.