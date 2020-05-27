جونسون ينضم لمفاوضات ما بعد "بريكست" الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيجلس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع قيادة دول الاتحاد الأوروبي، في الشهر المقبل، من أجل إعادة إحياء المفاوضات لمرحلة ما بعد "بريكست" التي تعثّرت جهودها في خضم أزمة كورونا العالميّة. وقالت لندن اليوم الأربعاء، إنه "يجب الانتهاء منها بحلول نهاية العام حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في كانون الثاني/ يناير، لكنها تواصل القيام بعمليات تجارية مع دول أخرى كما لو أنها ما زالت عضوا في التكتل. ولا يزال يتعين على لندن وبروكسل الاتفاق على كل شيء من حقوق الصيد إلى قواعد مساعدة الدولة لقطاع الأعمال والمعايير البيئية لتجنب الانفصال الفوضوي الذي قد يؤذي العمال ويخيف الأسواق المالية.

وأمهل الطرفان نفسيهما حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق وحتى 30 حزيران/ يونيو للموافقة على تمديد المحادثات إذا بدا أن إبرام اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وأكد كبير مفاوضي جونسون، ديفيد فروست، مجددًا للنواب البريطانيين اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ليس لديها نية لطلب مزيد من الوقت رغم الاختلافات الجوهرية في مواقف الجانبين.

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وقال فروست في مؤتمر عبر الفيديو إن "سياسة الحكومة الحازمة هي أننا لن نمدد الفترة الانتقالية وإذا تلقينا طلبا بذلك فلن نوافق عليه".

وتابع: "أعتقد أننا سنضع دائما الكثير من التركيز على الحرية الاقتصادية والسياسية في نهاية هذا العام، وبالتالي تجنب المدفوعات الكبيرة المستمرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي".

وطغى "بريكست" على السياسة البريطانية وأحبط مسؤولي الاتحاد الأوروبي لسنوات بعد الاستفتاء المفاجئ على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في صيف العام 2016. لكن جائحة كوفيد-19 أجلت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.